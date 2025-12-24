محمدمهدی عبداللهی شاعر کشورمان به مناسبت سالروز ٩ دى، روز بصیرت ملت ایران شعری سرود.

ایرانِ «حاجى زاده»‌ها و «باقرى»ها، در موج توفان با رشادت ایستاده

محمدمهدی عبداللهی شاعر کشورمان به مناسبت سالروز ٩ دى؛ روز بصیرت ملت ایران و در مدح مقام والای شهدای جنگ ۱۲ روزه شعری سرود. که در ادامه می خوانیم...

در اوج قلّه با شجاعت ایستاده

ایرانِ زهرا با بصیرت ایستاده

چون رود، جارى و خروشان همچو امواج

چون کوه، محکم، با صلابت ایستاده

ایرانِ "حاجى زاده"‌ها و "باقرى"‌ها

در موج توفان با رشادت ایستاده

ایرانِ "عبداللّهیان" و "شیخیان"‌ها

هر لحظه با شورِ شهادت ایستاده

با وعده هاى صادق از جنس "سلامى"

سرزنده، لبریز بشارت ایستاده

بهر نبردى سخت، "طهرانى مقدّم"

با موشکِ فتّاح غیرت ایستاده

فخر دماوند است "فخرى زاده" ى ما

بر قله هاى علم و حکمت ایستاده

رحمت به روحِ مردِ میدان، "حاج قاسم"

سرو "رشید"ى که چو "همّت" ایستاده

ایران من بر عهدِ محکم، استوار است

در "مکتبِ قاسم" به جرأت ایستاده

ایران "طاهرپور" و ایران" صفرپور"

ایرانِ "طیّب"، با "صداقت" ایستاده

با خادمِ جمهور یعنى با "رئیسى"

با "رحمتى"، پُرخیر و برکت ایستاده

با "فقهى" و "طهرانچى" و با "شهریارى"

سرسبز، سرخوش، با طراوت ایستاده

با "حاج کاظم"، "زاهدى"، با "ذوالفقارى"

با "یاعلى" با رمز نصرت ایستاده

با "ایزدى"، "صدّیقىِ صابر" همیشه

سرزنده از عهد أخوّت ایستاده

با "آل هاشم"، "شانه ائى"، با "شادمانى"

در پرتو انوار عترت ایستاده

"سیّدْ رضى"، "ساداتى" از نسل خمینى (ره) ست

در این حرم، سرو سیادت ایستاده

ایرانِ "ربّانىّ" و "محرابى"، "محقّق"

از کربلا دارد حکایت، ایستاده

ایران من! ایران فرزندان زهرا

بر گرد میدان ولایت ایستاده

ایران من باکى ندارد از هیاهو.

چون با ولایت تا شهادت ایستاده

با قطره قطره قطره ى خون شهیدان

بر روى پایش تا قیامت ایستاده

ایران من آسوده باشد خاطر تو

"سیّدْعلى" با استقامت ایستاده

وقتى که "پرچمدارِ" ما، مولاى عشق است

دستِ خدا با این جماعت ایستاده

چیزى نمانده تا شود دوزخ، تل آویو.

چون رهبرم، همراه امّت ایستاده

چشم تمام دشمنانش مى شود کور

دینِ على، چون با سیاست ایستاده

همپاى "نصرالله" و "سنوار" و "هنیّه"

لبنان و ایران با شجاعت ایستاده

"سیّدْمجیدِ موسوى"، کابوسِ صهیون!

تا فتح حیفا، پاى ملّت ایستاده

صهیون بدان! امروز تا فردا، همیشه

ایران من در اوج عزّت ایستاده

در جبهه ى حق، آرمان، قدس شریف است

تا شیعه و سنىّ به وحدت ایستاده

دستِ دعا دارد براى غزّه، مادر!

با قدّ خم، زهرا به قامت ایستاده

دنبال سربازان مهدى (ع) در صف حشر

زهراى اطهر با شفاعت ایستاده

اسامى فرماندهان و دانشمندان هسته اى شاخص جنگ ١٢ روزه و مدافعان حرم و پرواز اردیبهشت در گیومه‌ها آمده است.