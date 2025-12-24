پخش زنده
وضعیت آلودگی هوا در آبادان و خرمشهر قرمز اعلام شد و نفس مردم باز هم تنگ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۴ شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۱۰ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا امروز چهارشنبه سوم دی ماه در خرمشهر روی عدد ۱۶۷، ماهشهر ۱۶۴، کارون ۱۵۸، آبادان ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه است.
همچنین هندیجان با شاخص کیفی ۱۵۰، دشت آزادگان ۱۴۹، اندیمشک و اهواز ۱۴۳، آغاجاری و شادگان ۱۳۴، هویزه ۱۲۶، بهبهان ۱۲۵، امیدیه ۱۱۹ و شوش ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوا، شهرهای اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی و هفتکل در وضعیت قابل قبول و شهرهای اندیکا و لالی در وضعیت پاک قرار دارند.