به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در پایان دومین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ کوچک که در کوته آی اتریش برگزار شد، محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۱:۱۹ در رتبه ۳۶ قرار گرفت و محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۲:۶۹ در رتبه ۳۸ و سید مرتضی جعفری با اختلاف زمان ۱۳:۱۲ رتبه ۳۹ را از آن خود کرد.

هدایت تیم ملی در مسابقات مذکور بر عهده حامد کیاشمشکی بود.

حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران در این اردو و مسابقات بخشی از روند آماده‌سازی برای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا بود .