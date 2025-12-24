پخش زنده
مدیرکل دفتر هماهنگی استانداری کرمان گفت: کرمان با ثبت رشد ۱۱۸ درصدی سرمایهگذاری خارجی در زمره استانهای پیشگام و پیشران کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️ مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان گفت: استان کرمان با ثبت رشد ۱۱۸ درصدی سرمایهگذاری خارجی در سال جاری و تصویب ۳۶۷ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی، در زمره استانهای پیشگام و پیشران کشور در این حوزه قرار دارد.
بهنام سعیدی با اشاره به رویکرد توسعهمحور مدیریت استان کرمان گفت: طی هشت ماه نخست سال جاری میزان سرمایهگذاری خارجی جذبشده در استان به ۲۲۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۸ درصدی را نشان میدهد.
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان کرمان بهعنوان یکی از سه استان نخست کشور بهصورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرده و با تسهیل و تسریع فرآیندها، نقش مهمی در جذب و حمایت از سرمایهگذاران ایفا میکند.
ماهیت سرمایهگذاری خارجی، رونق صادرات را به همراه دارد و با توجه به رویکرد استان کرمان در توسعه محصولات صادراتمحور، جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد استان ایفا کند