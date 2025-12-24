پخش زنده
جوجه ریزی در کوهسرخ نسبت به سال گذشته افزایش ١۵ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: ٧۵۵ هزار قطعه جوجهریزی در مرغداریهای این شهرستان از ابتدای امسال انجام شده است و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ١۵درصد افزایش را نشان میدهد.
حجت صفرنژاد افزود: افزایش جوجه ریزی در واحدهای مرغ گوشتی این شهرستان همراه با به روزرسانی و توسعه سالنهای مرغداری و مکانیزه شدن سیستمهای مرغداری آغاز شده است که این روند با همکاری و تعامل بیشتر این مدیریت با مرغداران و تولیدکنندگان این صنعت برای افزایش جوجه ریزی و تولید گوشت سفید همراه است.
وی ادامه داد: استمرار پایداری تولید مشروط بر تامین نهاده دامی است و برای برطرف کردن مشکلات پیش روی تولیدکنندگان این صنعت باید نسبت به تامین به موقع نهادههای دامی اقدام شود که از ابتدای امسال با پیگیریهای صورت گرفته و مساعدت سازمان جهاد کشاورزی و با هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی و شرکت تعاونی مرغداران شهرستان سعی شده است حداکثر مساعدت برای حل مشکلات تولیدکنندگان این بخش و افزایش نرخ جوجه ریزی این شهرستان انجام گیرد.
وی بیان کرد: با پیگیری صورت گرفته از ابتدای امسال ٣ واحد مرغداری گوشتی جدید به ظرفیت ۴۵٠٠٠ قطعه و ٣ واحد مرغداری با افزایش ظرفیت به تعداد ۵٧٠٠٠ قطعه و ٢ واحد جدید به ظرفیت ۴٠٠٠٠ قطعه در حال ساخت است.