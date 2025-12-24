پخش زنده
ورودی آب به مخزن چهار سد تامین کننده آب مشهد شامل دوستی، طرق، کارده و ارداک، بسیار اندک و پرشدگی مخازن آنها بین ۲ تا ۱۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات سدهای آب شرب مشهد گفت: میزان ذخیره آبی چهار سد تامین کننده آب شرب مشهد تا پایان آذر ماه اعلام شد و براساس آخرین آمار، ورودی آب به این سدها بسیار اندک بوده است.
سالکی افزود: حجم ورودی آب به مخزن سد دوستی از ابتدای مهرماه تا پایان آذرماه امسال یک و یک صدم میلیون مترمکعب و این میزان در سد طرق ۳۶ صدم، در سد کارده ۶۵ صدم و در سد ارداک ۷۸ صدم میلیون مترمکعب بوده است.
او ادامه داد: بارندگیهای سال آبی کنونی تا پایان آذر ماه عملاً تغییری در حجم ذخیره آبی سدهای تامین کننده آب شرب مشهد ایجاد نکرده است.
سالکی تصریح کرد: هم اینک درصد پر بودن مخزن سد دوستی دو درصد، طرق پنج درصد، کارده ۱۰ درصد و ارداک هشت درصد است که این ارقام سال گذشته به ترتیب ۱۲، ۱۱، ۱۵ و ۲۰ درصد بوده است .
این مسئول از کشاورزان و عموم مردم خواست همچنان مدیریت مصرف بهینه آب را مورد توجه قرار دهند.