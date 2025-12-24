پخش زنده
اعضای اصلی و علی البدل هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستای شهرستان اردستان انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محسن حیدری فرماندار اردستان در نشست انتخاب معتمدان هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی این شهرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه، از افراد متعهد، متخصص و جوانان دعوت کرد تا با ثبتنام در این انتخابات نقش مؤثری در اداره امور محلی ایفا کنند.
در این جلسه علی نوریان، منصور خانی، عبدالمجید شفیعی، ذبیح ا... فدایی، محسن زائری، وحید کاظم زاده، جمشید عامری، سهراب کریمی به عنوان عضو اصلی و محمد طاها کریم فرد، علی شفیعی، مرتضی فدایی، داوود کبریایی و الهام الماسی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.