پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از میزبانی شمسآذر از تراکتور در جام حذفی تا صف آرایی فوتسالیستهای پردیس مقابل نماینده مرکزی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با اعلام سازمان لیگ، قرعهکشی تعیین میزبان دیدار شمسآذر و تراکتور در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی انجام شد.
بر این اساس این بازی باید به میزبانی شمسآذر در قزوین برگزار شود.
شمسآذر و تراکتور روز ۲۲ دی در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در ورزشگاه سردار آزادگان به مصاف هم میروند.
صف آرایی فوتسالیستهای پردیس مقابل نماینده مرکزی
تیم پردیس در هفته بیستم لیگ برتر میهمان شهرداری ساوه است.
این دیدار از ساعت ۱۶ امروز در ساوه برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۲۴ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.
مصاف نمایندگان استان با رقبا در لیگ سه فوتبال کشور
در هفته هشتم این رقابتها فجر قزوین از ساعت ۱۴ امروز در سنندج به مصاف نماینده این شهر میرود.
یزدان مهر قزوین هم در خانه از نماینده تهران پذیرایی میکند.
تیمهای فجر و یزدان مهر در ردههای دوم و دهم جدول رده بندی قرار دارند.
برتری بانوان فوتسالیست گلبرگ تاکستان مقابل نماینده اصفهان
تیم فوتسال گلبرگ در هفته هشتم لیگ برتر مقابل میزبان خود پالایش نفت اصفهان با نتیجه ۴-۲ صاحب برتری شد.
نماینده استان با ۱۹ امتیاز در جایگاه دوم لیگ برتر قرار دارد.
تیم گلبرگ در هفته نهم لیگ برتر هفتم دی در خانه از سپاهان اصفهان پذیرایی میکند.