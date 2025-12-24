فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب از کشف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی کالای احتکارشده در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حیدر حق جویان اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان پس از کسب اخباری مبنی بر فعالیت شخصی در امر احتکار کالا، طی هماهنگی قضایی انبار متعلق به وی را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده؛ تعداد ۱۵۶ بطری مایع سفید کننده، ۵۰۰ جعبه دستمال کاغذی، ۶۰۰ کیلو گرم قند و ۱۰۰ کیلوگرم چای کشف شد.

سرهنگ حق جویان با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد، از تشکیل پرونده در این راستا خبر داد.