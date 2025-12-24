پخش زنده
جوان عنبرآبادی با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری عنبرآباد گفت: یک جوان محکوم به قصاص در این شهرستان، با گذشت اولیای دم و همزمان با ماه مبارک رجب، پس از پنج سال از تاریخ وقوع قتل از قصاص رهایی یافت.
علیرضا سالاری افزود: این پرونده که پنج سال از وقوع حادثه آن میگذشت، با تلاش و رایزنیهای مستمر مجموعه قضایی شهرستان، بزرگان و معتمدان محلی، ریشسفیدان و اعضای شورای حل اختلاف، به صلح و سازش انجامید و رضایت اولیای دم اخذ شد.
وی با قدردانی از گذشت خانواده مقتول، اظهارداشت: از خانواده نیکوکار مقتول بهدلیل این اقدام ارزشمند و از همه افرادی که در این مسیر تلاشهای فراوانی انجام دادند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
رئیس دادگستری عنبرآباد با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی (ع)، بیان کرد: حضرت علی (ع) میفرمایند: لذتی که در بخشش است در انتقام نیست و این گذشت بزرگ، جلوهای روشن از تعالیم دینی و انسانی در جامعه اسلامی است.