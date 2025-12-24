تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی سوم دی به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی سوم دی به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تقویم روز و اوقات شرعی سوم دی به افق آبادان و خرمشهر

امروز چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴، سوم رجب ۱۴۴۷ و بیست و چهارم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۶ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۱ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۴ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه چهارم دی ساعت ۵ و ۴۷ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۱۱ دقیقه ثبت شده است.