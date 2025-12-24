نتایج مواد مختلف به این شرح است:

مارپیچ موازی در داووس سوئیس - مرحله پنجم - مارپیچ کوچک

۱- آروید اونر از اتریش ۱۰۰۰ امتیاز

۲- گابریل مسنر از ایتالیا ۸۰۰،

۳- آرون مارچ از ایتالیا ۶۰۰

در رده بندی ماده مارپیچ موازی پس از پنجمین مرحله از ۱۸ مرحله فصل، آرون مارچ از ایتالیا با ۳۴۵ امتیاز صدرنشین است و مائوریتزیو بورمولینی از ایتالیا با ۲۸۱ امتیاز دوم و بنیامین کارل از اتریش با ۲۲۹ امتیاز سوم هستند.

رده بندی سایر مواد به این شرح است:

کراس:

در رده بندی کلی ماده کراس پس از نخستین مرحله از ۸ مرحله فصل، ژوناس شوله از فرانسه با ۱۰۰، آیدن شوله از فرانسه با ۸۰ و آدام لمبرت از استرالیا با ۶۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

هاف پایپ:

در رده بندی کلی ماده هاف پایپ پس از دومین مرحله از ۷ مرحله فصل، یوتو توتسوکا از ژاپن با ۱۶۰ امتیاز پیشتاز شد و ریوسی یامادا از ژاپن با ۱۴۵ امتیاز دوم و آیومو هیرانو از ژاپن با ۱۰۰ در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

بیگ ار:

در رده بندی کلی و پایانی ماده بیگ ار پس از سومین مرحله از ۳ مرحله فصل، سو یی مینگ از چین با ۲۰۰ امتیاز قهرمان فصل شد و کیرا کیمورا از ژاپن با ۱۸۹ امتیاز دوم و یوتو میامورا از ژاپن با ۱۱۸ امتیاز دوم و سوم شدند.

جام جهانی اسکی اسنوبورد رده بندی کلی تمام مواد ندارد.