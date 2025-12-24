رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر از برگزاری ششمین جشنواره گل نرگس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علی‌اصغر طاهری باب‌اناری با اعلام این خبر اظهار کرد: این جشنواره به همت اتاق اصناف و همکاری سایر اداره ها و فعالان حوزه گردشگری از ۹ تا ۱۳ دی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر افزود: این جشنواره در بوستان غدیر شهر باب انار اجرا خواهد شد و در این دوره بیش از ۵۰ غرفه طراحی و پیش‌بینی‌شده است که در غرفه‌ها گل نرگس، محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، غذا‌های بومی و محلی شهرستان توسط تولیدکنندگان اولیه به نمایش و فروش گذاشته می‌شود.

طاهری باب‌اناری تصریح کرد: مهم‌ترین هدف برگزاری جشنواره معرفی ظرفیت‌های شهرستان خفر و جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیطی بانشاط و فرح‌بخش با برگزاری برنامه‌های شاد است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابیان اینکه امکان خرید گل نرگس و محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی برای بازدیدکنندگان فراهم شده است، از همه مسئولان استانی و شهرستانی و عموم مردم استان فارس و شهرستان خفر برای شرکت در این جشنواره کرد.

جشنواره گل نرگس شهرستان خفر در تقویم رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.