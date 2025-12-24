رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: امسال هزار و ۴۴ زندانی با استفاده از ارفاقات قانونی، پابند الکترونیکی دریافت و از حبس آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز محمدی‌مهر در بازدید از زندان مرکزی همدان افزود: این تعداد زندانی به همت محاکم با استفاده از ارفاقات قانونی پابندالکترونیکی دریافت و از حبس آزاد و یا با اعمال شرایطی به زندان معرفی نشدند.

او بر اهمیت بازتوانی و حمایت از زندانیان برای بازگشت سعادتمندانه و شرافتمندانه به آغوش جامعه تاکید کرد و دستور لازم در راستای پیگیری موضوعات و مشکلات مطرح شده را داد.

رئیس کل دادگستری همدان تصریح کرد: محکومان مالی در زمان اعطای مرخصی اهتمام و عزم جدی برای جبران خسارت و رد مالی و اخذ رضایت از شکات را داشته باشند.

محمدی مهر با بیان اینکه اعطای ارفاقات شامل پابند الکترونیکی فرصت خوبی است تا زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان فراهم آید، گفت: این اقدام انسانی گامی بلند در مسیر تحقق عدالت ترمیم و احیای کرامت انسانی مددجویان زندان توصیف شده است.

او به منظور دیدار با محکومان مالی محاکم حقوقی و خانواده و صلح شهرستان همدان، شنیدن مشکلات محکومین، نظارت بر امور زندان‌ها و بررسی شرایط نگهداری مددجویان، از زندان مرکزی همدان بازدید کرد.