معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری سه آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی، سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا و دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در صبح جمعه ۵ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا سیاره گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک با شرکت ۹ هزار و ۸۴۶ متقاضی شامل ۳۲ درصد زن و ۶۸ درصد مرد در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۹ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار میشود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ میدهند.
وی افزود: سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا - سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت راه و شهرسازی نیز با شرکت ۲ هزار و ۱۲۲ متقاضی که ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد هستند در ۲ حوزه اصلی و ۳ حوزه فرعی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۸۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور همچنین درباره دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نیز گفت: این آزمون با شرکت ۶ هزار و ۵۷۹ متقاضی که شامل ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد است در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار میشود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ میدهند.
سیاره درباره زمان انتشار کارت شرکت در این آزمونها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون از سهشنبه ۲ دی میتوانند از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کارت شرکت در آزمون خود را پرینت بگیرند.