هوای ناسالم کلانشهر مشهد در ۳ دیماه
هوای کلانشهر مشهد امروز سوم دیماه با افزایش حجم آلایندهها در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ نشانگر هوای سالم است، اما شاخص هوای این کلانشهر هم اکنون با عدد ۱۰۲ نشانگر هوای ناسالم است.
سعید محمودی افزود: با بیان اینکه هماکنون کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» و آلوده قرار دارد، عنوان کرد: شاخص کیفیت هوا در ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، سالم است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیههای خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.
محمودی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای هوای آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.
همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب میشود.
وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.
افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد میکنند که باعث تشدید آلودگی هوا میشود.