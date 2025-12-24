در آستانه تعطیلات سال نو میلادی، تظاهرکنندگان در پاریس اعلام کردند فلسطینی‌ها را فراموش نمی‌کنیم. آنها می‌گویند جنایات در سرزمین فلسطین متوقف نشده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، پرچم فلسطین با نشانه‌های سال جدید بر روی در و دیوار خیابان‌های پاریس حکایت‌هایی داشت. در تظاهرات حمایت از فلسطین، یکی از تظاهرکنندگان گفت: در آستانه سال جدید میلادی ما با فلسطینی‌ها همبستگی می‌کنیم. ما آنها را رها نمی‌کنیم.

یکی از تظاهرکننده حامی غزه خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ سال است که در کنار فلسطینی‌ها هستم. من خسته نمی‌شوم. تظاهرکننده دیگری هم گفت: من از ۱۵ سالگی پیگیر اخبار فلسطین بودم. من از فریبکاری رژیم اسرائیل خبر دارم. یهودیان از اروپا به فلسطین رفتند و بعد، ساکنان این سرزمین را پاکسازی کردند.

این روز‌ها که رسانه‌ها سکوت کرده‌اند، مردمی که به خیابان آمده‌اند می‌خواهند شرایطی را که فلسطینی‌ها هر روز با آن رو به رو هستند را برای عابران روایت کنند. تظاهرکننده حامی فلسطین گفت: بیشتر رسانه‌ها در دست حامیان کشتار رژیم اسرائیل در فلسطین است. آنها در فرانسه و جا‌های دیگر نفوذ کرده‌اند.

در دو سال گذشته، شاید هفته‌ای نبوده که مردم فرانسه، یک یا دو بار، برای حمایت از غزه، به خیابان‌ها نیامده باشند.