به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین دفتر خبر محیط‌زیست کشور با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیرکل اخبار استان‌های صداوسیما، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد و جمعی از مسئولان استانی، در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان یزد افتتاح شد.

این دفتر خبر با هدف پوشش تخصصی، مستمر و دقیق رویدادها، برنامه‌ها و اقدامات حوزه محیط‌زیست در استان یزد راه‌اندازی شده و گامی مؤثر در جهت ارتقای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی عمومی و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست به شمار می‌رود.

استان یزد به‌عنوان نخستین استان کشور، با راه‌اندازی این دفتر خبر، الگویی نوین در تعامل رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی هدفمند در حوزه محیط‌زیست ارائه کرده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی عملکردها، انعکاس دغدغه‌های زیست‌محیطی و جلب مشارکت عمومی ایفا کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به مجموعه موضوعات مختلف در حوزه حفظ محیط زیست و انتشار آنها به عموم مردم گفت: این مهم باعث افزایش آگاهی مردم در زمینه محیط زیست و نگهداری میراث طبیعی کشورمان می‌شود.

شینا انصاری افزود: انعکاس مسائل و مشکلات استان در حوزه محیط زیست از فعالیت‌هایی است که این دفتر خبری عهده دار خواهد بود.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد: امیدواریم این تجربه ارزشمند در سایر ادارات کل استان‌ها گسترش یابد و شاهد افزایش و افتتاح دفاتر خبری در دیگر ادارات محیط زیست استان‌ها باشیم.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز یزد با بیان اینکه یکی از محور‌های مهم در سند تحول رسانه ملی بحث هویت و حفاظت از محیط زیست است افزود: حفظ محیط زیست یکی از گفتمان‌های جدی و محور‌های هویتی ماست که تمرکز جدی بر روی آن داریم.

احسان کریمی گفت: ان شاالله بتوانیم اخبار محیط زیست را به عموم مردم اطلاع رسانی نماییم و با آسیب‌های حوزه محیط زیست در استان یزد مقابله کنیم.

مدیر کل اخبار استان‌های صدا و سیما با بیان اینکه ابتکار بسیار خوبی را از مدیر کل مرکز صدا و سیمای یزد شاهد هستیم افزود: به نظر می‌رسد به یک فصل جدیدی از همکاری‌های مسئولانه با نهاد‌ها در بخش‌های مختلف رسیده‌ایم.

علیرضا بای به مسئولیت و تعهد خبرگزاری صدا و سیما در قبال آحاد مردم و حفظ میراث گذشتگان گفت: در این حوزه تلاش می‌کنیم تا سنگری برای پاسداری از حقیقت و حفظ و نگهداشت میراث طبیعی و پاسخگویی به دغدغه‌های مردم ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: قطعا شکل گیری این دفتر می‌تواند آثار و برکات زیادی برای حوزه محیط زیست و آحاد مردم داشته باشد و کمک خواهد کرد تا کمتر شاهد تخریب محیط زیست و از بین رفتن گونه‌های جانوری در کشور باشیم.

مدیر کل اخبار استان‌های صدا و سیما گفت: راه اندازی این دفتر اقدام فرخنده‌ای است و ما این را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم دفاتر مشابه در سایر استان‌ها راه اندازی شود تا به بخشی از سند تحول رسانه ملی جامع عمل بپوشانیم.

این دفتر خبری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان واقع در بلوار دانشجوی یزد فعالیت خود را آغاز کرد.