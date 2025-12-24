به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، مشکل اسناد مالکیت ۱۲۰۰ خانوار از ساکنان شهرک فرهنگیان نرماشیر پس از ۳۰ سال مرتفع شد.

سیدمهدی هاشمی در این خصوص اظهار کرد: در پی اعتراض اهالی شهرک فرهنگیان نرماشیر به محدوده مستثنیات اعلام شده از سوی اداره منابع طبیعی، موضوع در دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در نهایت پس از بررسی‌های قضایی، دادگاه نسبت به افزایش میزان مستثنیات رای صادر می‌نماید، اما این پایان مشکل اهالی شهرک فرهنگیان نبود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: با توجه به ساخت و ساز منازل مسکونی در حجم وسیع، بین نقشه‌های پیوست رای دادگاه و وضع موجود شهرک مغایرت قابل توجهی پدید آمده بود که عملا اجرای رای قضایی را با بن‌بست رو‌به‌رو می‌کرد.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه محدوده و مرز پلاک قابل تشخیص نبود، جانمایی پلاک ثبتی در دستور کار واحد ثبتی شهرستان بم قرار گرفت.

هاشمی تصریح کرد: با توجه به مغایرت گسترده نقشه‌ها با وضع موجود از سویی و صعوبت دسترسی به همه مالکین از سوی دیگر، جانمایی و پیاده‌سازی این پلاک ثبتی با یک همت جهادی و صرف زمان زیاد امکان‌پذیر شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در خاتمه افزود: با جانمایی دقیق محدوده اراضی ملی و مستثنیات متعلق به اشخاص حقیقی در این پلاک، یک مشکل ملکی ۳۰ ساله که نگرانی‌ها و مشکلاتی را برای بیش از ۱۲۰۰ خانوار ایجاد کرده بود مرتفع شد.