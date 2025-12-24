رونق اشتغال در استان با اختصاص اعتبارات اشتغالزایی
عسکری گفت: ۲۱۰ میلیارد ریال برای رونق اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی از اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه گذاری در رونق تولید و اشتغال در استان خبر داد. احسان عسکری با بیان اینکه از این مقدار اعتبار اختصاص یافته بزودی ۱۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبار به استان ابلاغ میشود گفت: ۱۲ طرح سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی در استان در اجرا است که با بهره برداری از این طرحها تحول بزرگی در رونق تولید و اشتغال استان ایجاد میشود. قبادی رئیس اتاق بازرگانی یاسوج هم در این نشست گفت: پیچیدیگی مقررات و سیاستگذاریهای نا همسو عامل رکود سرمایه گذاری در استان است. فعالان اقتصادی استان نیز در این جلسه مالیاتهای کمر شکن، کمبود سرمایه در گردش و سخت گیریهای بانکی را از موانع سر مایه گذاری در استان عنوان کردند.