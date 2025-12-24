پخش زنده
کارشناس هواشناسی :آسمان استان امروز صاف تا نیمه ابری و مناطق غربی استان با بارشهای پراکنده باران تا جمعه پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و ارتفاعات نیمه غربی با بارش پراکنده باران و برف همراه است.
نوروزیان با اشاره به اینکه فردا پنج شنبه بارشها به تدریج از غرب استان آغاز میشود افزود: این بارشها در مناطق ساحلی و دامنهها وجود دارد.
وی گفت: جمعه بارشها در نیمه غربی استان تداوم دارد، اما نیمه شرقی جو استان پایدار پیش بینی میشود.
کارشناس اداره هواشناسی مازندران افزود: دیروز پل سفید سوادکوه با ۱۸ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۷درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته نوروزیان دریا تا ظهر فردا با موج کوتاه همرا ه برای فعالیتهای دریایی مناسب است.