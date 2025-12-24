پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: امروز با گذر موجی ضعیف از جو، افزایش ابر و بارشهای زودگذر برف و باران در برخی مناطق پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی کارشناس هواشناسی اعلام کرد: امروز چهارشنبه سوم دیماه، خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که با گذر موجی ضعیف از تراز میانی جو، افزایش ابر در سطح استان رخ خواهد داد. این موج کوتاهمدت، بارشهای زودگذر برف و باران را در برخی مناطق به همراه دارد.
وی افزود: فردا پنجشنبه شرایط جوی استان به نسبت پایدار خواهد بود و آسمان کمی ابری پیشبینی میشود. همچنین افزایش نسبی دما در سطح منطقه انتظار میرود.
بهروزی خاطرنشان کرد: برای روزهای جمعه و شنبه، امواج دیگری به تناوب از سطح استان عبور کرده و موجب افزایش ابر خواهند شد. در برخی مناطق نیز بارشهای پراکنده و خفیف به شکل برف و باران محتمل است.
به گفته وی، با توجه به سرمای هوا و وجود رطوبت در برخی نقاط، احتمال وقوع بارشهای پراکنده برف و باران بیشتر خواهد بود.