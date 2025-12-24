به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بخشعلی آقالار افزود: علاوه بر تکمیل آسفالت مسیر در محدوده آذربایجان شرقی، هشت کیلومتر باقی‌مانده از بخش آذربایجان‌غربی نیز امسال آسفالت شده و برای اجرای آن حدود یک‌هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

او اضافه کرد: آسفالت روکش نهایی و نصب علائم ایمنی به پیمانکار واگذار شده و برای این بخش از پروژه، چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

آقالارتصریح کرد: هرچند در حال حاضر امکان تردد در این مسیر وجود دارد، اما بهره‌برداری رسمی منوط به تکمیل زیرساخت‌های نهایی از جمله خط‌کشی و نصب کامل علائم است تا پس از آن، جاده به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تحویل داده شود.

او مزیت‌های مهم اجرای این طرح را کاهش ۱۸۱ کیلومتری مسیر شمال‌غرب کشور به تهران، صرفه‌جویی دو ساعته در زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده‌ای و اتصال پایانه تجاری تمرچین پیرانشهر به شبکه اصلی راه‌های کشور عنوان کرد.

او در توضیح تأخیر در اجرای طرح گفت: تقسیم اجرای پروژه بین دو استان و تخصیص بودجه آن در قالب طرح‌های دیگر مانند کنارگذر میاندوآب موجب کندی پیشرفت بوده، اما از سال گذشته با اختصاص ردیف بودجه مستقل، عملیات اجرایی شتاب گرفته است.

طرح احداث جاده سرچم–میانه نخستین بار در سال ۱۳۶۳ مطرح شد. این مسیر ۱۸۱ کیلومتر طول دارد که ۶۵ کیلومتر آن در آذربایجان‌غربی و مابقی در آذربایجان‌شرقی واقع شده است. اتصال این محور در کیلومتر ۱۳۱ به آزادراه زنجان–تبریز، دلیل نام‌گذاری آن به «جاده سرچم» است. با بهره‌برداری از این مسیر، بخشی از بار ترافیکی محور تبریز کاهش خواهد یافت و استان‌های شمال‌غرب کشور به مسیر کوتاه‌تری برای دسترسی به مرکز کشور دست می‌یابند.