به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد ملک‌پور، مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گچساران گفت: حاجیه بی‌بی نزاکت گلستانی، مادر پاسدار شهید بهرام درود از شهدای والامقام شهرستان گچساران دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهید خود پیوست.

ملک پور افزود: این مادر شهید پس از عمری مجاهدت، ایثار و صبر، در 90 سالگیفانی را وداع گفت.

ملک‌پور ادامه داد: پاسدار شهید جاویدالاثر بهرام درود در سال ۱۳۶۷، در عملیات جزیره مجنون، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مدیر بنیاد شهید گچساران، ضمن تسلیت درگذشت این مادر گران‌قدر به خانواده معظم شهدا، برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزند شهیدش را از خداوند متعال مسئلت کرد.