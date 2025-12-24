اجرای پروژه‌های آبخیزداری و پخش سیلاب در سال‌های اخیر، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و تقویت منابع آبی بم ایفا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، محمد نیکخواه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پیام طبیعت اظهار داشت:پروژه‌های آبخیزداری اجرا شده در سال‌های گذشته در شهرستان بم، در جریان بارندگی‌های اخیر، تأثیر چشمگیری در مهار و هدایت سیلاب‌ها داشته و از ورود حجم زیادی از روان‌آب‌ها به مناطق مسکونی جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به پروژه پخش سیلاب دشت آدوری افزود: این پروژه شامل دو بند خاکی به طول پنج کیلومتر است که در هفت کیلومتری جنوب شهر بم احداث شده و در بارندگی اخیر عملکرد بسیار موفقی از خود نشان داده است؛ به‌گونه‌ای که حجم زیادی از سیلاب را ذخیره و از ورود آن به محدوده شهری ممانعت کرده است. بدون وجود چنین طرح‌هایی، قطعاً شهرستان با خسارات جدی و جبران‌ناپذیری روبه‌رو می‌شد.

نیکخواه در ادامه خاطرنشان کرد: شهرستان بم در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و خشکسالی‌های متوالی سال‌های اخیر موجب کاهش محسوس سطح آب‌های زیرزمینی شده است. در چنین شرایطی، طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری تنها راهکار پایدار برای بهره‌برداری حداکثری از نزولات جوی و تقویت ذخایر آبی در سفره‌های زیرزمینی محسوب می‌شوند.

وی همچنین افزود: «در صورت تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های مشابه در مناطق مستعد، امکان مدیریت حجم بیشتری از روان‌آب‌ها و تغذیه بهتر منابع آبی فراهم خواهد شد.»