وقتی سیلاب به سرمایه تبدیل میشود؛ نقش آبخیزداری در مدیریت پایدار منابع آب
اجرای پروژههای آبخیزداری و پخش سیلاب در سالهای اخیر، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و تقویت منابع آبی بم ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان
، محمد نیکخواه، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بم، در گفتوگو با خبرنگار پیام طبیعت اظهار داشت:پروژههای آبخیزداری اجرا شده در سالهای گذشته در شهرستان بم، در جریان بارندگیهای اخیر، تأثیر چشمگیری در مهار و هدایت سیلابها داشته و از ورود حجم زیادی از روانآبها به مناطق مسکونی جلوگیری کرده است.
وی با اشاره به پروژه پخش سیلاب دشت آدوری افزود: این پروژه شامل دو بند خاکی به طول پنج کیلومتر است که در هفت کیلومتری جنوب شهر بم احداث شده و در بارندگی اخیر عملکرد بسیار موفقی از خود نشان داده است؛ بهگونهای که حجم زیادی از سیلاب را ذخیره و از ورود آن به محدوده شهری ممانعت کرده است. بدون وجود چنین طرحهایی، قطعاً شهرستان با خسارات جدی و جبرانناپذیری روبهرو میشد.
نیکخواه در ادامه خاطرنشان کرد: شهرستان بم در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و خشکسالیهای متوالی سالهای اخیر موجب کاهش محسوس سطح آبهای زیرزمینی شده است. در چنین شرایطی، طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری تنها راهکار پایدار برای بهرهبرداری حداکثری از نزولات جوی و تقویت ذخایر آبی در سفرههای زیرزمینی محسوب میشوند.
وی همچنین افزود: «در صورت تأمین اعتبار و اجرای پروژههای مشابه در مناطق مستعد، امکان مدیریت حجم بیشتری از روانآبها و تغذیه بهتر منابع آبی فراهم خواهد شد.»