استاندار کرمانشاه به مناسبت روز ملی ثبت احوال پیامی منتشر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در متن این پیام آمده است :
سوم دیماه، روز ملی ثبت احوال، یادآور جایگاه خطیر و بنیادین نهادی است که بهدرستی مرزبان حریم هویتی و تابعیتی ملت ایران به شمار میرود؛ نهادی ریشهدار با دیرینهای درخشان در تاریخ این سرزمین که شریان حیاتی بسیاری از امور حاکمیتی، اجتماعی و حقوقی بر آن استوار است.
سازمان ثبت احوال، با امانتداری در عرصه تبارشناسی و هویت ملی، صیانت از حقوق فردی، شفافسازی در پاسخ به مطالبات اجتماعی و همراهی مؤثر با دولت در استقرار نظامهای نوین اداری، نقشی بیبدیل در تحقق حکمرانی کارآمد، توزیع عادلانه فرصتها و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا میکند. ضمن تبریک روز ملی ثبت احوال، از تلاشهای ارزشمند و مسئولانه تمامی کارکنان خدوم این مجموعه در سراسر کشور، بهویژه همکاران پرتلاش ثبت احوال استان کرمانشاه، صمیمانه قدردانی میکنم.
بیتردید اقدامات انجامشده در مسیر تسهیل خدمات، ارتقای کیفیت و تسریع در الکترونیکیسازی فرایندها، گامهایی مؤثر و امیدبخش بوده که لازم است با اتکا به توانمندیهای بومی، بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای دانشبنیان و فناورانه و تقویت زیرساختهای هوشمند، شاهد ارتقای روزافزون صحت و دقت آمارهای جمعیتی، توسعه استانداردهای حرفهای خدمات الکترونیک، افزایش رضایت عمومی و شکلگیری بانکهای اطلاعاتی جامع برای تصمیمسازی دقیق و مؤثر در مسائل پیش روی استان و کشور باشیم.
توفیق روزافزون خادمان این عرصه را در خدمت به مردم شریف از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.