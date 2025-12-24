پخش زنده
شاخص کیفیت هوای شیراز ، امروز به حدود ۱۳۰ رسیده و در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
معاون محیط زیست فارس در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ گفت: شاخص کیفیت هوای شیراز به حدود عدد رسیده و ۱۳۰ و در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» قرا دارد. قاسم نهاوندی افزود: گروههای حساس شامل بیماران تنفسی، قلبی و عروقی، زنان باردار، کودکان و خردسالا از تردد غیر ضروری در شهر خودداری کنند و تا حد امکان از منزل خارج نشوند.
وی تاکید کرد: همچنین ورزشکاران و علاقمندان به ورزش از حضور در اماکن بار و پیاده روی در این شرایط هوایی بپرهیزند.
دستهبندی شاخص کیفیت هوا (AQI)
شاخص کیفیت هوا (AQI) کیفیت هوا را در شش سطح اصلی و به تفکیک عددی دستهبندی میکند. هر یک از این سطوح، پیامدهای بهداشتی مشخصی را برای شهروندان به همراه دارد.
هوای پاک در محدوده شاخص ۰ تا ۵۰ قرار میگیرد. در این شرایط، کیفیت هوا رضایتبخش ارزیابی میشود و آلودگی هوا بیخطر یا کمخطر محسوب میگردد.
هوای قابل قبول با شاخصی بین ۵۱ تا ۱۰۰ مشخص میشود. کیفیت هوا در این محدوده، عموماً قابل قبول است، اما ممکن است برخی آلایندهها برای تعداد بسیار محدودی از افراد دارای حساسیتهای ویژه، علائم تنفسی ایجاد کنند.
هوای ناسالم برای گروههای حساس شامل شاخصهای ۱۰۱ تا ۱۵۰ است؛ در این سطح، برخی از افراد گروههای حساس ممکن است اثرات بهداشتی نامطلوبی را تجربه کنند، اما عموم مردم معمولا تحت تاثیر قرار نمیگیرند.
هوای ناسالم هنگامی رخ میدهد که شاخص به محدوده ۱۵۱ تا ۲۰۰ صعود کند؛ در این شرایط، هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی را احساس کند و اعضای گروههای حساس با اثرات جدیتری مواجه میشوند.
هوای بسیار ناسالم با شاخصهای ۲۰۱ تا ۳۰۰ همراه است؛ این وضعیت، یک هشدار سلامت جدی به شمار میآید و هر فردی ممکن است اثرات بهداشتی شدیدتری را بر سلامت خود تجربه کند.
هوای خطرناک نیز در شاخصهای بالاتر از ۳۰۰ مشاهده میشود؛ این عدد، یک اخطار بسیار جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود و اعلام وضعیت اضطراری را میطلبد؛ در این سطح، احتمالا تمامی افراد جامعه تحت تاثیرات شدید سلامتمحور قرار میگیرند.
هماکنون شاخص کیفیت هوای شیراز در محدوده «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد و نیازمند توجه و مراقبت ویژه است.