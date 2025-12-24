طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار در روستای نوغاب و هندوالان از پرجمعیت‌ترین روستا‌های شهرستان درمیان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر توزیع برق درمیان گفت: عملیات تبدیل کامل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار در روستای نوغاب وهندوالان واقع در بخش مرکزی شهرستان درمیان با موفقیت به پایان رسید.

همایون زاهدی افزود: با اجرای ۲۰ کیلومتر تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و جابجایی ۳۰ پایه برق واقع در معابر در روستا‌های نوغاب و هندوالان شبکه فشار ضعیف این روستا‌ها به صورت کامل از شبکه‌های سیمی پاکسازی و معابر بازگشایی شد.

وی گفت: با تلاش مستمر تیم‌های عملیاتی پیمانکار و پرسنل اداره بهره برداری، این پروژه مهم در راستای اهداف کلان شرکت برای توسعه زیرساخت‌های ایمن و کارآمد، با سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیارد ریالی از محل اعتبارات شرکت توزیع برق خراسان جنوبی اجرا شده است و ۲ هزار و ۱۱۳ مشترک برق از مزایای آن بهره‌مند شدند.

مدیر توزیع برق شهرستان درمیان کاهش تلفات، بهبود کیفیت برق، پیشگیری ازسرقت شبکه‌های برق و جلوگیری از برق‌های غیرمجاز و کمک به حفظ محیط زیست با کاهش نیاز به شاخه زنی را از جمله مزایای شبکه‌های کابل خودنگهدار برشمرد.

زاهدی همچنین افزایش ایمنی مردم و کاهش حریم ها، کاهش خاموشی‌ها، بهبود وضعیت ولتاژ شبکه، حذف شبکه‌های تکفاز و افزایش تاب آوری شبکه را از دیگر مزایای شبکه‌های کابل خودنگهدار عنوان کرد.