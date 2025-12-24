پخش زنده
امروز: -
نشست انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر راور با حضور فرماندار و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نشست انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر در شهرستان راور با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس اداره ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان برگزار شد.
شهدادنژاد فرماندار شهرستان راور با اشاره به روند قانونی انتخاب معتمدین اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق قانون انتخابات، ۳۰ نفر از معتمدین شهرستان از میان شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی شناسایی و انتخاب شدند تا از بین آنان، اعضای معتمد هیئت اجرایی انتخابات تعیین شوند.
وی افزود: انتخاب معتمدین نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور دارد و همکاری و تعامل همه عوامل اجرایی و نظارتی، زمینهساز جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردمی خواهد بود.
اعضای اصلی:
مهدی نخعی، محمدرضا جلالآبادی، مسلم رستمی، سیدحسین عباسی، محمد کاربخش، مریم وفادار، مریم آذین و مهدی اژدری.
اعضای علیالبدل:
محمد رستمی، محمدعلی کاربخش، ابوالفضل اسماعیلی، محسن نوروززاده و بتول خواجویی.