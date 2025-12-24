به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نشست انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر در شهرستان راور با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس اداره ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان برگزار شد.

شهدادنژاد فرماندار شهرستان راور با اشاره به روند قانونی انتخاب معتمدین اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق قانون انتخابات، ۳۰ نفر از معتمدین شهرستان از میان شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی شناسایی و انتخاب شدند تا از بین آنان، اعضای معتمد هیئت اجرایی انتخابات تعیین شوند.

وی افزود: انتخاب معتمدین نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور دارد و همکاری و تعامل همه عوامل اجرایی و نظارتی، زمینه‌ساز جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردمی خواهد بود.

اعضای اصلی:

مهدی نخعی، محمدرضا جلال‌آبادی، مسلم رستمی، سیدحسین عباسی، محمد کاربخش، مریم وفادار، مریم آذین و مهدی اژدری.

اعضای علی‌البدل:

محمد رستمی، محمدعلی کاربخش، ابوالفضل اسماعیلی، محسن نوروززاده و بتول خواجویی.