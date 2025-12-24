به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رحمان جلالی معاون امنیتی و انتظامی استان کرمان اظهار کرد: در راستای طرح پاک‌سازی اتباع غیرمجاز، طی یک ماه اخیر مجموعه‌ای از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند در مکان‌های تجمعی فعال در حوزه خدمات و تسهیل انتقال اتباع غیرمجاز به سراسر کشور انجام شد که منجر به دستگیری و طرد قریب به ۷۰۰۰ نفر در این مدت شد.

وی افزود: در جریان این پاک‌سازی‌ها یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال اتباع غیرمجاز متلاشی شد و سر باند اصلی نیز دستگیر و برای تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع امنیتی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استان کرمان با درخواست از مردم عزیز تأکید کرد: از هرگونه ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز اعم از اجاره اصناف، منازل، باغ‌ویلاها، در اختیار قرار دادن کارت بانکی، سیم‌کارت، خودرو و ایجاد زمینه هرگونه کسب‌وکار و اشتغال برای اتباع غیرمجاز خودداری شود و هرگونه تردد، اسکان و حضور این افراد به مراجع امنیتی و انتظامی یا سامانه گزارش اشتغال و اسکان غیرقانونی اتباع غیرمجاز به نشانی migrationreport.ir اعلام شود