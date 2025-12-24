به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، برهان‌الدین دوران، مدیر اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد سقوط هواپیمای اختصاصی رئیس ستاد ارتش لیبی در آنکارا بر اثر نقص فنی و بروز مشکل برق در سامانه‌های پروازی رخ داده است. همزمان دادستانی آنکارا اعلام کرد تحقیقات بیشتر در این رابطه آغاز شده است.

یک جت تجاری شخصی از نوع فالکون ۵۰ که از فرودگاه اسن بوغای آنکارا به مقصد طرابلس پرواز کرده بود، ارتباطش با رادار قطع شد و مشخص شد که ۵ نفر از جمله رئیس ستاد کل ارتش لیبی در هواپیما بوده‌اند و لاشه جت سرنگون شده پیدا شده است.

این هواپیما از فرودگاه اسن بوغای آنکارا به مقصد طرابلس پرواز کرده و حامل ژنرال محمد علی الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی بود، در یک منطقه کوهستانی در روستای کسیککاواک در شهرستان هایمانا سقوط کرد.

بر اساس گزارش‌ها کمی پس از برخاستن، برق قطع شده است، خلبانان به برج مراقبت اطلاع داده و سپس اقدام به بازگشت کردند، اما قبل از فرود در فرودگاه اسنبوغا، در نزدیکی هایمانا سقوط کردند.

دولت وحدت ملی لیبی در پی مرگ محمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی و هیئت همراهش در سانحه هوایی آنکارا، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. در بیانیه‌ای کتبی از سوی دولت وحدت ملی آمده است که دولت مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده‌های حداد و همراهانش در هواپیمای سقوط کرده و همچنین به همرزمانشان در نیرو‌های مسلح لیبی ابراز می‌کند.

برهان الدین دوران، مدیر ارتباطات ریاست جمهوری لیبی، اعلام کرد که لاشه هواپیمای شخصی حامل ژنرال محمد علی احمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، چهار نفر همراه و سه خدمه پیدا شده و اقدامات لازم با دقت در حال انجام است. دوران، مدیر ارتباطات، در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در NSosyal در مورد جت شخصی که در هایمانا سقوط کرد، گفت: «در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، یک جت شخصی حامل ژنرال محمد علی احمد الحداد، رئیس ستاد کل لیبی، به همراه چهار نفر همراه و سه خدمه، ساعت ۲۰:۱۷ از فرودگاه اسنبوغا برخاست. ساعت ۲۰:۳۳، به دلیل نقص الکتریکی، وضعیت اضطراری را به کنترل ترافیک هوایی گزارش داد و درخواست فرود اضطراری کرد.

هواپیما از سوی کنترل ترافیک هوایی به فرودگاه اسنبوغا بازگردانده شد و اقدامات احتیاطی لازم در فرودگاه آغاز شد. این هواپیما که برای فرود اضطراری شروع به کاهش ارتفاع کرده بود، ساعت ۲۰:۳۶ از صفحه رادار ناپدید شد و پس از آن تماس برقرار نشد. در نتیجه عملیات جستجوی آغاز شده توسط تیم‌های وابسته به وزارت کشور ما، مشخص شد که هواپیما سقوط کرده است.» لاشه هواپیما پیدا شده است و همه نهاد‌های مربوطه با دقت به کار خود ادامه می‌دهند. در طول این فرآیند، بسیار مهم است که عموم مردم، به ویژه رسانه‌های ما، فقط به اظهارات مقامات رسمی اعتماد کنند؛ اطلاعات تأیید نشده، گمانه‌زنی‌ها و نظریه‌های توطئه در رسانه‌های اجتماعی را نادیده بگیرند؛ و به تلاش‌های انتشار اطلاعات نادرست اعتبار نکنند.