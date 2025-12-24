پخش زنده
امروز: -
سریال انیمیشن «نیلو و تیتی» روی آنتن شبکه پویا رفت و همزمان، فیلم سینمایی «طوفان بیپایان» بهزودی از شبکه سه سیما تقدیم مخاطبان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه انیمیشن «نیلو و تیتی» محصول مرکز انیمیشن سوره، از سهشنبه ۲ دیماه به صورت روزانه ساعت ۱۱:۳۰ و با تکرار روز بعد ساعت ۹:۳۰ از شبکه پویا پخش میشود.
این سریال انیمیشن ۷۸ قسمتی به کارگردانی سیدعلی موسوی و تهیهکنندگی مصطفی خواجهنادری، داستان دختربچهای سهساله به نام نیلو را روایت میکند که عاشق دایناسورهاست و همراه عروسک دایناسوریاش «تیتی» وارد دنیای خیالی و پرماجرای کودکانه میشود.
«نیلو و تیتی» در قالب فانتزی و با تکیه بر قوه تخیل کودک و جانبخشی به اشیاء، در استودیو ایما تولید شده و تلاش دارد ارتباطی مؤثر و عمیق با مخاطبان خردسال برقرار کند.
فیلم سینمایی «طوفان بیپایان»
همچنین فیلم سینمایی «طوفان بیپایان» محصول ۲۰۲۲ کشورهای انگلستان، لهستان و استرالیا، پس از دوبله در واحد دوبلاژ ادارهکل تأمین و رسانه بینالملل سیما، بهزودی از شبکه سه سیما روی آنتن خواهد رفت.
این فیلم در گونه درام و دلهره، با مدیریت دوبلاژ مرضیه صفیخانی و صدابرداری حسین حسنیفر دوبله شده و جمعی از گویندگان مطرح گفتار فیلم از جمله رضا آفتابی، بابک اشکبوس، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، حسین خدادادبیگی، زهره شکوفنده، خسرو شمشیرگران، مریم مهماندوست و مرضیه صفیخانی در آن حضور دارند.
در خلاصه داستان «طوفان بیپایان» آمده است: پم، کوهنوردی حرفهای، با وجود هشدارها درباره وقوع طوفان، راهی کوهستان میشود. وقوع حادثهای ناخواسته و مواجهه با مردی گرفتار سرما، مسیری متفاوت را در زندگی او رقم میزند و داستانی پرتنش و انسانمحور شکل میگیرد.