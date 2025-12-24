

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: برگزاری این دوره‌های آموزشی در راستای توسعه مهارت‌آموزی، تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی جوامع محلی است.

سمیه روانخواه افزود: این دوره‌ها در رشته‌هایی همچون گلیم‌بافی، فَرت‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی، سفال و سرامیک و چرم‌دوزی اجرا شده و با هدف حفظ و احیای هنر‌های بومی، ارتقای مهارت‌های کاربردی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای هنرجویان طراحی شده‌اند.

او با اشاره به رویکرد این دوره‌ها اظهار کرد: تمرکز ما در برنامه‌ریزی آموزشی، هدایت دوره‌ها به سمت مناطق و روستا‌های کم‌برخوردار بوده است، چرا که صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این مناطق به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی خانوارها، کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت ایفا کند.

روانحواه با اشاره به نوآوری‌های آموزشی در دوره‌های جدید افزود: در کنار آموزش مهارت‌های سنتی، برای نخستین‌بار دوره‌هایی با محور آشنایی با تجاری‌سازی، بسته‌بندی و هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: هدف از این رویکرد، کمک به هنرمندان برای ورود مؤثرتر به بازار، افزایش ارزش افزوده محصولات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند تولید و فروش است

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت کیفیت آموزش گفت: به‌منظور نظارت دقیق بر اجرای دوره‌ها و ارتقای سطح کیفی آموزش‌ها، دو نفر نیروی ناظر آموزشی در فرآیند برگزاری دوره‌ها به‌کار گرفته شده‌اند تا رعایت استاندارد‌های آموزشی و اثربخشی برنامه‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

روانخواه با اشاره به جامعه هدف این برنامه‌ها تصریح کرد: هم اینک حدود چهار هزار و ۵۰۰ هنرمند و صنعتگر دارای مجوز در سطح خراسان رضوی فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنها نیازمند آموزش‌های به‌روز، مهارت‌های تکمیلی و آشنایی با روش‌های نوین بازاررسانی هستند و برگزاری این دوره‌ها گامی مهم در پاسخ به این نیاز و ارتقای توان رقابتی فعالان حوزه صنایع‌دستی محسوب می‌شود.

او تصریح کرد: تداوم این برنامه‌های آموزشی با رویکرد مهارت‌محور، نوآورانه و متناسب با نیاز بازار، نقش مؤثری در توسعه پایدار صنایع‌دستی، صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و تقویت اقتصاد محلی استان خواهد داشت.