پخش زنده
امروز: -
جشنواره استانی سفیران سلامت با هدف ترویج سبک زندگی سالم میان دانشآموزان در خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم، عامری، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، به نقش کلیدی سفیران سلامت در مدارس اشاره کرد و گفت: ۲۵ درصد از دانشآموزان ما به عنوان سفیران سلامت انتخاب شدهاند. برای حفظ سلامت باید به اصول سادهای مثل خوردن غذای سالم، رعایت بهداشت شخصی و خواب کافی توجه کنیم. این فاکتورها به شما کمک میکنند تا سالم و توانمند بمانید.
وی افزود: سفیران سلامت با ترویج این اصول، نقش مهمی در ارتقاء سلامت در مدارس دارند.
مهرداد شریفی، رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان و سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، نیز در سخنان خود سلامت را بالاترین نعمت الهی دانست و تأکید کرد: اگر میخواهیم امانتدار این نعمت باشیم، باید بین آموزش و پرورش و علوم پزشکی پیوند خوبی برقرار کنیم. همانطور که شما در مدارس خواندن و نوشتن میآموزید، همکاران ما نیز الفبای سلامت را به شما آموزش میدهند.
وی همچنین به اهمیت تحرک و ورزش برای حفظ سلامت اشاره کرد و افزود: ورزش رمز سلامتی است و دانشآموزان باید روزانه دو لیتر آب مصرف کنند، از چای سبز به جای چای سیاه استفاده کنند و تلاش کنند تا حد امکان از استفاده زیاد از گوشیهای هوشمند پرهیز کنند.
این مراسم با هدف ارتقاء آگاهیهای بهداشتی در بین دانشآموزان و معرفی سفیران سلامت به عنوان نمایندگان آگاهی در مدارس برگزار شد.