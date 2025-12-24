پخش زنده
امروز: -
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: آمار حضور گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است و این روند بهسرعت ادامه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید رضا صالحیامیری در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه با بیان اینکه ورود گردشگران در ششماهه دوم سال به شرایط عادی بازگشته است، افزود: میزان گردشگران کشور در مهر و آبان به شرایط عادی بازگشته است. آمار ورود گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی با اعلام آمار سالیانه گردشگران خروجی از کشور گفت: بهطور میانگین سالانه ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور میروند که نسبت به میانگین سالهای گذشته تغییر جدی نداشته است.