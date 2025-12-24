­وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: آمار حضور گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است و این روند به‌ سرعت ادامه می‌یابد.

وضع ورود گردشگران به کشور به شرایط عادی رسیده است

وضع ورود گردشگران به کشور به شرایط عادی رسیده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید رضا صالحی‌امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه با ورود گردشگران در شش‌ماهه دوم سال به اوضاع عادی بازگشته است، افزود: میزان گردشگران کشور در مهر و آبان به حالت عادی بازگشته است. آمار ورود گردشگران از منفی ۵۲ به مثبت ۱۰ رسیده است.

وزیر میراث فرهنگی با اعلام آمار سالیانه گردشگران خروجی از کشور گفت: به‌طور میانگین سالانه ۸ تا ۹ میلیون گردشگر به خارج کشور می‌روند که نسبت به میانگین سال‌های گذشته تغییر جدی نداشته است.