استاندار خراسان جنوبی: شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی استان در روند جذب این تسهیلات، تلاش و همت بیشتری به خرج دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی گفت: با توجه به رقم ۸۷.۴ درصدی جذب تسهیلات تبصره ۱۸ لازم است شبکه بانکی و دستگاههای اجرایی استان در روند جذب این تسهیلات، تلاش و همت بیشتری به خرج دهند.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات افزود: انتظار میرود روند پرداختها سرعت بگیرد و حداکثر تا ۱۵ دیماه، رقم جذب اعتبارات به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.
استاندار خطاب به برخی بانکها، بهویژه بانک صنعت و معدن، گفت: انتظار عملکرد جدیتر و فعالتری از این بانک وجود دارد، چرا که استان ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه معدن و واحدهای تولیدی دارد.
به گفته هاشمی وجود معادن و واحدهای تولیدی در استان ایجاب میکند همکاری شبکه بانکی با جدیت بیشتری دنبال شود تا این ظرفیتها به تولید و اشتغال واقعی منجر شود.