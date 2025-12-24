به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی گفت: با توجه به رقم ۸۷.۴ درصدی جذب تسهیلات تبصره ۱۸ لازم است شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی استان در روند جذب این تسهیلات، تلاش و همت بیشتری به خرج دهند.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات افزود: انتظار می‌رود روند پرداخت‌ها سرعت بگیرد و حداکثر تا ۱۵ دی‌ماه، رقم جذب اعتبارات به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.

استاندار خطاب به برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک صنعت و معدن، گفت: انتظار عملکرد جدی‌تر و فعال‌تری از این بانک وجود دارد، چرا که استان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معدن و واحد‌های تولیدی دارد.

به گفته هاشمی وجود معادن و واحد‌های تولیدی در استان ایجاب می‌کند همکاری شبکه بانکی با جدیت بیشتری دنبال شود تا این ظرفیت‌ها به تولید و اشتغال واقعی منجر شود.