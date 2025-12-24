رئیس پلیس راه راهور فراجا با تشریح محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی شمال کشور، از اجرای طرح‌های مقطعی و قطعی ترافیکی در بازه زمانی اعلام‌شده خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف ارتقای ایمنی، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور در روز‌های پرتردد اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی اسد در راستای اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور پایان هفته، اظهار کرد: تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۳ دی ماه تا ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۶ دی در محور‌های کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است. همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج–چالوس کماکان ممنوع است.

وی با اعلام پیش‌بینی محدودیت مقطعی در صورت پرحجم بودن ترافیک، اعلام کرد: در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه به تاریخ‌های در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح محدودیت‌های تعیین شده برای تردد وسایل نقلیه برای پایان هفته عنوان کرد: در روز جمعه مورخ ۵ دی ماه ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه اجرا می‌شود، بطوریکه از ساعت ۱۲ اعمال محدودیت تردد برای خودرو‌های به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال و از ساعت ۱۳ انسداد کامل از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در روز جمعه ۵ آذر از ساعت ۱۵ اجرای یک‌طرفه از مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) اعمال می‌شود، افزود: از ساعت ۲۴ جمعه اتمام طرح و دوطرفه شدن مسیر از پل زنگوله تا مرزن‌آباد اعلام می‌شود و در صورت کم حجم بودن ترافیک، اتمام طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.

به گفته سردار کرمی اسد، تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد است؛ اما تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.

وی تردد کلیه تریلر‌ها از محور هراز را کماکان ممنوع اعلام کرد و تأکید کرد: همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع است. ضمن اینکه در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روز‌های پنجشنبه و جمعه به تاریخ‌های به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام محدودیت‌های محور فشم، یادآور شد: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۵ دی محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (نقطه پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیگان/ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال می‌شود.

سردار کرمی اسد در پایان با تأکید بر شرایط جوی و احتمال بارش برف و لغزندگی معابر، از رانندگان خواست تا پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند. تجهیزات زمستانی شامل زنجیرچرخ، لاستیک مناسب، بخاری سالم و سوخت کافی به همراه داشته باشند، از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و فاصله طولی را رعایت کنند. همچنین به دستورالعمل‌ها و هشدار‌های مأمورین پلیس راه توجه کامل داشته باشند و در صورت اعمال محدودیت‌ها، مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند.