پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی مدارس همدان گفت: ۱۱۱ طرح مدرسهسازی شامل ۶۶۶ کلاس درس با مشارکت مردم در استان در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد شهلایی با بیان اینکه این طرحها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد افزود: نوسازی مدارس متولی ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی است.
او همچنین با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز در ۳۰ مهرماه سال جاری افزود: امسال سالی ویژه برای مدرسهسازی است، چراکه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با راهبری رئیسجمهور و با محوریت مشارکت مردمی در سراسر کشور آغاز شده و ساخت مدارس با تکیه بر ظرفیت مردم در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان با بیان اینکه مشارکت مردمی نقش تعیینکنندهای در رفع کمبود فضاهای آموزشی دارد، تصریح کرد: در استان همدان ۱۱۱ طرح با ۶۶۶ کلاس درس با مشارکت مردم در حال اجراست و پیشبینی میشود بهجز تعداد محدودی، سایر طرحها تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل شوند.
شهلایی در ادامه به اجرای «پویش بساز مدرسه» اشاره کرد و گفت: این پویش همزمان با بیستوهفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز و با هدف جمعآوری کمکهای خرد مردمی و ترویج فرهنگ مشارکت در امر مدرسهسازی راهاندازی شد.