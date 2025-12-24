پخش زنده
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی از صادرات سالانه ۴۰۰ میلیون دلار هنرهای دستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مریم جلالی در دامغان گفت : دست بافتهها، قلمزنی، صنایع چوب، و چرم دوزی عمده صنایع دستی است که به کشورهای همسایه صادر میشود افزود
وی گفت : امسال ۴۰ همت اعتبار به عنوان تسهیلات صنایع دستی به هنرمندان اختصاص یافته که این رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ برابر شده است
به گفته وی ، در کشور ۵۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در سامانه مجوزها در ۳۰۰ رشته هنری ثبت شده اند.
همچنین با حضور معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خانه خلاق و نوآوری توران شاهرود افتتاح شد.
رشد، آموزش، توسعه بازار و تجاریسازی آثار هنری و محصولات دستساز، همافزایی هنرمندان، کارآفرینان فرهنگی و علاقهمندان به صنایع خلاق و تبدیل خلاقیت به ارزش از اهداف راه اندازی خانه خلاقیت توران شاهرود است.
مریم جلالی معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست با هنرمندان صنایع دستی شاهرود گفت: تجاری سازی، توسعه بازار فروش و ایجاد زیرساختهای تخصصی، نیازهای اولیه توسعه صنایعدستی است و به همین منظور امسال تسهیلات برای هنرمندان در این حوزه ۲۳ درصد افزایش داشت.
جلالی افزود: روستای ابرسج با توجه به کیفیت و کمیت بالای تولید نمد، قطب نمدبافی کشور محسوب میشود و ثبت ملی آن بهعنوان روستای ملی نمدبافی با جدیت در وزارتخانه پیگیری میشود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیت بالای نمد ابرسج برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی افزود: نمد قابلیت صادرات دارد و لازم است با تقویت دانش بازاریابی، ایجاد برند مستقل و تکمیل زنجیره ارزش، این هنر اصیل بیش از پیش در بازارهای هدف معرفی شود.
مریم جلالی همچنین از راه اندازی دهکده صنایع دستی در شاهرود خبر داد.
بازید از مجموعه پارک مدیا و فناوری دیجیتال پارک علم و فناوری استان سمنان از دیگر برنامههای معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به شاهرود بود.
محسن نظری رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان در حاشیه این بازدید گفت: مقرر شد تمام امکانات ظرفیت پارک مدیا و فناوری دیجیتال در بخش تولید محتوا و مدیا به منظور اثرگذاری اقتصادی در اختیار صنایع دستی قرار گیرد.