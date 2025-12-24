پخش زنده
جوجه ریزی در مرغداریهای خراسان رضوی در آذرماه امسال، ۳۰ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در آذر امسال در استان انجام شدکه با ادامه این روند، تأمین گوشت مرغ برای ماه رمضان تضمین شده است و افزایش تولید، علاوه بر کمک به بازار داخلی، ثبات قیمتها و امنیت غذایی مردم را نیز تضمین میکند
ایمانی مقدم با قدردانی از تلاشهای فعالان حوزه طیور در استان، ادامه داد: توسعه مستمر و پایدار تولید مرغ و سایر ماکیان، از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی است.