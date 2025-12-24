به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان از برگزاری گسترده مسابقات ورزشی دانش‌آموزی و فرهنگیان استان در ماه‌های دی و بهمن خبر داد و گفت: مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در رشته‌های بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون و شطرنج و دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه دوم در رشته‌های بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون و فوتسال در بهمن‌ماه برگزار می شود.

انسیه فنایی با بیان اینکه این رقابت‌ها با هدف ارتقای نشاط، سلامت جسمانی، تقویت روحیه پهلوانی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان برگزار می‌شود، افزود: مسابقات والیبال، بسکتبال، شطرنج و فوتسال و برای دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم رقابت‌های والیبال و تنیس روی میز دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول هم در بهمن‌ماه برگزار می شود و در مجموع، مسابقات دانش‌آموزی استان در ۸ رشته ورزشی و ۱۶ بخش مختلف برنامه‌ریزی شده است که در آن دانش‌آموزان دختر و پسر در دوره‌های متوسطه اول و دوم به رقابت می پردازند.

وی همچنین از برگزاری مسابقات زورخانه‌ای دانش‌آموزان پسر با عنوان «پهلوان سعید» با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی و جوانمردی، احیای ورزش‌های آیینی ـ سنتی خبر داد و گفت: این مسابقات با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت فعال نواحی و مناطق آموزش‌ و پرورش استان اجرا می‌شود و نقش مؤثری در کشف استعدادهای برتر، هدایت دانش‌آموزان مستعد به مسیر قهرمانی و توسعه فرهنگ ورزش همگانی در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان خواهد داشت.