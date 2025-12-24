به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم مقاومت شهرداری تبریز موفق شد با ۲ گل جلال امن زاده حساب ۲_۱ ملل اردبیل شکست دهد.

تیم المپیک نور تبریز هم در تبریز موفق شد تیم صدرنشین شهرداری ماسال را با نتیجه ۱ - ۱ متوقف کند و مهدیه تبریز در تهران بازی ۲_۰ برده را با تساوی ۲_۲ برابر پاسارگاد تهران عوض کرد.

در جدول گروه سوم لیگ مقاومت شهرداری و مهدیه تبریز به ترتیب با ۱۳ و ۱۰ امتیاز در رده‌های سوم و پنجم هستند و المپیک نور دهم است.