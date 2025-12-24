پخش زنده
جعفر بذری، رئیس جامعه هتلها و مراکز اقامتی استان اردبیل، با کسب اکثریت قاطع آرا، برای هفتمین دوره متوالی بهعنوان بازرس اصلی هیأتمدیره جامعه هتلداران کشور انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل در مجمع عمومی جامعه هتلداران کشور که سهشنبه دوم دیماه ۱۴۰۴ با حضور رؤسای جوامع هتلداران ۳۱ استان و پنج منطقه آزاد کشور در محل هتل همای تهران برگزار شد، جعفر بذری با کسب ۲۶ رأی از مجموع ۳۶ رأی مأخوذه، در سمت بازرس اصلی هیأتمدیره ابقا شد.
گفتنی است بذری در دورههای پیشین نیز مسئولیت بازرسی اصلی هیأتمدیره جامعه هتلداران کشور را بر عهده داشته و این انتخاب، نشاندهنده اعتماد مستمر جامعه هتلداران کشور به عملکرد وی است.
در این انتخابات سیروس گل عنبر با کسب ۱۸ رای از استان کرمانشاه به عنوان نفر دوم و حسن مهرورز با ۱۶ رای از استان گیلان به عنوان علیالبدل انتخاب شدند.