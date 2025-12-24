

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ملکشاهی مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی درچهارمین جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی اعلام کرد: از ابتدای آبان‌ماه تا پایان آذرماه، ۷۸۴ تن برنج هندی به‌منظور تنظیم بازار استان توزیع شده است که این میزان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای بزرگ عرضه و کاسبان امین در سطح ۱۴ شهرستان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

شعبانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، هم با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی اظهار داشت: «تأمین مستمر و منظم کالاهای اساسی از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است و همه دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی کامل، از بروز کمبود و نوسان در بازار جلوگیری کنند.» وی افزود: «برنامه‌ریزی دقیق در توزیع و نظارت مؤثر، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و افزایش اعتماد عمومی دارد.»

دراین نشست، بر ضرورت تعامل نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و شبکه‌های توزیع تأکید شد تا روند تأمین، واردات و توزیع کالاهای اساسی با سرعت، شفافیت و پایداری بیشتری دنبال شود و نیاز مصرف‌کنندگان در سطح استان به‌صورت مستمر تأمین گردد.