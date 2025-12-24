طرح تشدید پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های صنعتی محور مهریز–عقدا با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد با بیان اینکه این طرح در محور مهریز - عقدا و با مشارکت بخش غیر دولتی اجرا می‌شود افزود: این طرح از تعهدات زیست محیطی واحد‌های صنعتی تامین اعتبار می‌شود.

اکبری گفت: بازدید شبانه از واحد‌های صنعتی و مستند سازی آلودگی‌های محیط زیست در راستای اجرای سند یزد پایدار از اهداف اجرای این طرح به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: مجری این طرح اداره کل محیط زیست استان یزد است و با دستگاه همکار یعنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام می‌شود

اکبری گفت: تعداد کارشناسان بکارگیری شده در این طرح برابر ۱۱ نفر است و از طریق برگزاری فراخوان و مصاحبه تخصصی این نیرو‌ها جذب شده‌اند.

اکبری گفت: مجوز اجرای این طرح از شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ چهارم شهریورماه سالجاری اخذ شده است.