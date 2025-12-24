به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل راه آهن خراسان با اشاره به اینکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال سه درصد افزایش یافته است،گفت: افزایش تعداد واگنهای مسافری،عامل افزایش جابجایی مسافر به مقصد مشهد است.

مصطفی نصیری افزود: قطار‌های جدیدی که در ۹ ماهه امسال در مسیر مشهد به شهر‌های کرمانشاه، بندرعباس و تبریز برقرار شده‌اند از نوع پنج ستاره بوده است.

مدیر کل راه آهن خراسان اضافه کرد: در حال حاضر روزانه ۷۶ رام قطار مسافری به صورت رفت و برگشت در مسیر مشهد به ۳۱ شهر و مرکز استان تردد دارند.

رکورد سفر‌های ریلی به مقصد مشهد در سال ۱۴۰۲ با ثبت ۱۶ میلیون و ۳۲۲ هزار مسافر ورودی و خروجی به مشهد شکسته شد، اما در سال ۱۴۰۳ به دلیل کمبود ناوگان ریلی و کشنده این رقم کاهش یافت.