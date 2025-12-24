به رغم کویری بودن سمنان ، سالانه بیش از یک هزارو ۷۸۰ تن انواع ماهی‌های سردآبی و گرمابی در این استان تولید میشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس اداره شیلات جهاد کشاورزی استان سمنان توسعه آبزی پروری را راهکار مهم در پایداری اقتصاد کشاورزی استان دانست و گفت: ستخر‌های ذخیره آب کشاورزی محل مناسبی برای پرورش ماهی است و این فرصت شغلی جدیدی در مناطق روستایی است.

بهرام فلاحی لیما با بیان اینکه استان سمنان جز ۴ استان اول کشور است که توانسته مجوز اولیه محیط زیست را برای پرورش ماهی تیلاپیلا دریافت کند افزود: با همکاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات حمایتی دولت، طرح احیای واحد‌های غیرفعال پرورش ماهیان سردآبی در دستور کار قرار گرفت.

وی بر مزیت‌های نسبی استان سمنان در حوزه شیلات تاکید کرد و گفت: وجود منابع آبی مناسب در مناطق شمالی استان، شرایط اقلیمی مساعد و دسترسی به بازار‌های مصرف، سمنان را به یکی از قطب‌های مستعد پرورش ماهیان سردآبی تبدیل کرده است.

در حال حاضر ۲۷۰ بهره بردار در بخش ابزی پروری استان فعالیت میکنند.