معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهری بجنورد تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسة تعیین معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهری بجنورد با حضور اعضای هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی و ۳۰ معتمد منتخب، به ریاست محمدرضا موفق، فرماندار شهرستان بجنورد در محل فرمانداری برگزار شد.
در این نشست، از بین ۳۰ منتخب دعوت شده، ۸ نفر به عنوان معتمدین اصلی و ۵ نفر بعنوان معتمدین علیالبدل انتخاب شدند. نتایج نهایی به شرح زیر است:
- آقای عباس سعیدی با ۱۷ رای
- آقای محسن شهریاری با ۱۵ رای
- آقای محمدرضا دربندی با ۱۳ رای
- آقای غلامعلی استادی با ۱۲ رای
-آقای محسن تیمورزاده با ۱۲ رای
- خانم پروین همت افزا با ۱۲ رای
- آقای ابوالفضل یاوری با ۱۱ رای
- خانم سیده زهرا هاشمی با ۱۰ رای
محمدرضا موفق
در این جلسه بر حضور منظم منتخبان در جلسات هیئت اجرایی، رعایت اصل بیطرفی، امانتداری و عدم خویشاوندی سببی و نسبی با داوطلبان تأکید کرد.