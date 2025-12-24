به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسة تعیین معتمدین هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهری بجنورد با حضور اعضای هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی و ۳۰ معتمد منتخب، به ریاست محمدرضا موفق، فرماندار شهرستان بجنورد در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، از بین ۳۰ منتخب دعوت شده، ۸ نفر به عنوان معتمدین اصلی و ۵ نفر بعنوان معتمدین علی‌البدل انتخاب شدند. نتایج نهایی به شرح زیر است:

- آقای عباس سعیدی با ۱۷ رای

- آقای محسن شهریاری با ۱۵ رای

- آقای محمدرضا دربندی با ۱۳ رای

- آقای غلامعلی استادی با ۱۲ رای

-آقای محسن تیمورزاده با ۱۲ رای

- خانم پروین همت افزا با ۱۲ رای

- آقای ابوالفضل یاوری با ۱۱ رای

- خانم سیده زهرا هاشمی با ۱۰ رای

محمدرضا موفق

در این جلسه بر حضور منظم منتخبان در جلسات هیئت اجرایی، رعایت اصل بی‌طرفی، امانت‌داری و عدم خویشاوندی سببی و نسبی با داوطلبان تأکید کرد.