روز کازرون با برپایی نمایشگاهی از آثار صنایع دستی و غذا‌های سنتی در این شهر در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در این نمایشگاه که در آرامگاه ناصر دیوان کازرونبرپا شده است، هنرمندان و تولیدکنندگان محلی با ارائه آثار خود در زمینه‌های بافت، سفال، منسوجات سنتی و خوراکی‌های اصیل، جلوه‌ای از فرهنگ و هنر کازرون را به نمایش گذاشته اند.

این رویداد فرهنگی با هدف معرفی هنر‌های بومی، حمایت از تولیدات محلی و تقویت هویت تاریخی شهر کازرون، همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ در آرامگاه ناصر دیوان کازرونی پذیرای علاقه‌مندان است.

نمایشگاه صنایع دستی و غذا‌های سنتی با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کازرون و ستاد مردمی ناصر دیوان کازرونی در حال برگزاری است.